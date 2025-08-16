США думают о санкциях на Роснефть и Лукойл, если Путин не пойдет на перемирие – Bloomberg

Вашингтон думает над ограничениями против двух нефтяных гигантов РФ, чтобы сократить энергетические доходы Москвы, заявили собеседники медиа

Владимир Путин (Фото: EPA)

Соединенные Штаты рассматривают угрозу санкций против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в рамках мер по принуждению диктатора Владимира Путина согласиться на перемирие в войне РФ против Украины. Об этом со ссылкой на информированные источники заявляет агентство Bloomberg.

Ограничения против двух российских нефтяных гигантов будут направлены на сокращение энергетических доходов Кремля, если саммит на Аляске не принесет прогресса, заявили собеседники медиа.

Учитывая обеспокоенность влиянием этих санкций на цены, неназванные чиновники отмечают: президент Дональд Трамп надеется, что такие ограничения – если их введут – не будут долговременными.

По данным Bloomberg, другие возможности давления на Москву включают больше ограничений для теневого флота танкеров РФ и дополнительные тарифы для покупателей российской нефти, включая Китай. Собеседники предупредили, что принятие любых мер может быть постепенным.

Министерство финансов США не ответило на запрос медиа о комментарии.

Госкомпания "Роснефть", возглавляемая Игорем Сечиным, близким соратником диктатора Путина, и "частная" компания Лукойл являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, которые вместе обеспечивают почти половину общего экспорта сырой нефти РФ, или ~2,2 млн баррелей в день в первом полугодии 2025-го, говорят оценки Bloomberg.

"Возможные меры рассматриваются на фоне ситуации на нефтяном рынке, который, по прогнозу Международного энергетического агентства, в следующем году достигнет рекордного профицита (избытка. – Ред.). Хотя это могло бы позволить изъять часть поставок с рынка без скачка цен, Россия является одним из крупнейших в мире производителей сырой нефти, и угроза сбоев в ее добыче добавит свежую дозу геополитического риска", – считает медиа.

