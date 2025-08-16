США розглядають санкції проти Роснефти та Лукойла, якщо Путін не піде на перемир'я – Bloomberg

Вашингтон думає над обмеженнями проти двох нафтових гігантів РФ, щоб скоротити енергетичні доходи Москви, заявили співрозмовники медіа

Володимир Путін (Фото: EPA)

Сполучені Штати розглядають загрозу санкцій проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл у межах заходів для примусу диктатора Володимира Путіна погодитися на перемир'я у війні РФ проти України. Про це з посиланням на поінформовані джерела заявляє агенція Bloomberg.

Обмеження проти двох російських нафтових гігантів будуть спрямовані на скорочення енергетичних доходів Кремля, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу, заявили співрозмовці медіа.

Враховуючи занепокоєння впливом цих санкцій на ціни, неназвані посадовці зазначають: президент Дональд Трамп сподівається, що такі обмеження – якщо їх запровадять – не будуть довготривалими.

За даними Bloomberg, інші можливості тиску на Москву включають більше обмежень для тіньового флоту танкерів РФ та додаткові тарифи для покупців російської нафти, включно з Китаєм. Співбесідники попередили, що запровадження будь-яких заходів може бути поступовим.

Міністерство фінансів США не відповіло на запит медіа щодо коментаря.

Держкомпанія "Роснефть", очолювана Ігорем Сечіним, близьким соратником диктатора Путіна, і "приватна" компанія Лукойл є двома найбільшими російськими виробниками нафти, які разом забезпечують майже половину загального експорту сирої нафти РФ, або ~2,2 млн барелів на день у першому півріччі 2025-го, говорять оцінки Bloomberg.

"Можливі заходи розглядаються на тлі ситуації на нафтовому ринку, який, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, наступного року сягне рекордного профіциту (надлишку. – Ред.). Хоча це могло б дозволити вилучити частину постачань з ринку без стрибка цін, Росія є одним із найбільших у світі виробників сирої нафти, і загроза збоїв у її видобутку додасть свіжу дозу геополітичного ризику", – вважає медіа.

