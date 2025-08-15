Трамп и Путин впервые встретились при новой каденции президента США
Владимир Путин и Дональд Трамп (Скриншот из трансляции Sky News)

Самолет с российским диктатором Владимиром Путиным сел на Аляске и впоследствии он встретился с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует трансляция телеканала Sky News.

22:04. Сейчас к самолету тирана и борту президента США Дональда Трампа подвели трапы, но пока они не вышли.

Скриншот из трансляции Sky News
Борт руководителя Штатов Трампа Air Force One приземлился на Аляске в 21:20 по Киеву.

22:08. Трамп и Путин вышли из самолетов.

Скриншот из трансляции Sky News
22:10. Диктатор и президент США жмут руки:

Скриншот из трансляции Sky News
22:11. Путин и Трамп подошли по красной дорожке к камерам и вскоре развернулись к кортежу. О чем они говорили не было слышно.

На фоне журналистка спросила Путина, когда тот перестанет убивать гражданских. Диктатор не среагировал, президент США показал журналистам такой жест:

Скриншот из трансляции Sky News
Это первая встреча Путина с Трампом при новой каденции последнего.