Трамп и Путин впервые встретились при новой каденции президента США
Самолет с российским диктатором Владимиром Путиным сел на Аляске и впоследствии он встретился с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует трансляция телеканала Sky News.
22:04. Сейчас к самолету тирана и борту президента США Дональда Трампа подвели трапы, но пока они не вышли.
Борт руководителя Штатов Трампа Air Force One приземлился на Аляске в 21:20 по Киеву.
22:08. Трамп и Путин вышли из самолетов.
22:10. Диктатор и президент США жмут руки:
22:11. Путин и Трамп подошли по красной дорожке к камерам и вскоре развернулись к кортежу. О чем они говорили не было слышно.
На фоне журналистка спросила Путина, когда тот перестанет убивать гражданских. Диктатор не среагировал, президент США показал журналистам такой жест:
Это первая встреча Путина с Трампом при новой каденции последнего.
