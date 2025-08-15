Трамп і Путін вперше зустрілися за нової каденції президента США

Диктатор і президент США потиснули одне одному руки і поїхали на переговори

Володимир Путін та Дональд Трамп (Скриншот з трансляції Sky News)

Літак з російським диктатором Володимиром Путіним сів на Алясці й згодом він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, свідчить трансляція телеканалу Sky News.

22:04. Наразі до літака тирана та борту президента США Дональда Трампа підвели трапи, але поки що вони не вийшли.

Скриншот з трансляції Sky News

Борт керівника Штатів Трампа Air Force One приземлився на Алясці о 21:20 за Києвом.

22:08. Трамп і Путін вийшли з літаків.

Скриншот з трансляції Sky News

22:10. Диктатор і президент США тиснуть руки:

Скриншот з трансляції Sky News

22:11. Путін і Трамп підійшли червоною доріжкою до камер й невдовзі розвернулися до кортежу. Про що вони говорили не було чути.

На фоні журналістка запитала Путіна, коли той перестане вбивати цивільних. Диктатор не зреагував, президент США показав журналістам такий жест:

Скриншот з трансляції Sky News

Це перша зустріч Путіна з Трампом на за нової каденції останнього.