Зеленский и руководители Европы поговорили с Трампом до Аляски: главные пункты

Украина должна быть за столом переговоров после встречи 15 августа, юридическое признание оккупации не обсуждается и прочее

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Европейские лидеры и президент Владимир Зеленский провели онлайн-разговор с руководителем США Дональдом Трампом перед его встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом во время пресс-конференции с Зеленским в Берлине сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

По словам политика, основные детали разговора с Трампом таковы:

→ европейцы дали понять, что Украина должна быть за столом переговоров, если будет встреча после саммита на Аляске;

→ Европа – за правильный порядок: сначала перемирие, потом может быть заключено рамочное мирное соглашение;

→ Украина готова к переговорам о территориальных вопросах, но исходя из линии фронта;

→ не обсуждается юридическое признание оккупированных территорий за РФ;

→ Киев должен получить "надежные гарантии" безопасности;

→ договорились, что сразу после встречи с Путиным Трамп проинформирует Зеленского, а затем европейских партнеров;

→ месседж, который передали главе США, – на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности.

"Наши команды в течение последних дней во всех деталях проговорили эти вопросы [относительно переговоров] с американской стороной. И президент Трамп знает: когда Соединенные Штаты ради мира в Украине защищают украинские и европейские интересы, то он может полагаться на нашу полную поддержку", – отметил немецкий канцлер.

Мерц рассказал, что до звонка с Трампом партнеры детально обсудили свои позиции. Участие приняли руководители Германии, Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Зеленский.

После этого должны продолжиться консультации под председательством французского президента Эмманюэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера.