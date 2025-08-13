Моя позиция в отношении территориальных претензий России не изменилась – Зеленский

На онлайн-встрече с лидерами США и Европы обсуждались требования России к украинским территориям

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Позиция президента Владимира Зеленского о возможных территориальных уступках российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на прекращение огня остается неизменной. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Отвечая на вопрос журналистки о том, изменилось ли мнение президента после онлайн-встречи с лидерами США и Европы относительно требования российского диктатора вывести войска из Донбасса в обмен на перемирие, которое Зеленский ранее отверг, президент ответил отрицательно.

"Моя позиция не изменилась, потому что она основана на Конституции Украины. Пока Конституция не изменена, не может измениться позиция гаранта этой Конституции", – сказал он.

Зеленский отметил, что во время онлайн-встречи обсуждались территориальные претензии России.

"Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учета нашей страны, нашего народа, воли государства и Конституции Украины", – заявил он.