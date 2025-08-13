Макрон: Трамп сказал, что вопрос территорий будет обсуждаться только Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил во время онлайн-разговора с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции после завершения разговора, передает BFMTV.
"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем. Ее очень четко выразил президент Трамп", – сказал Эмманюэль Макрон.
Он также добавил, что пока нет никаких серьезных планов по обмену территориями.
"Обмен мнениями с Трампом помог прояснить его намерения, а нам – выразить наши ожидания", – сказал Макрон.
Французский лидер также добавил, что "американское желание – достичь прекращения огня".
"Важно, что на этой встрече США действительно смогли достичь прекращения огня. И мы поддерживаем эту инициативу, вместе с новыми обменами пленными и освобождением детей", – сказал Макрон.
13 августа европейские лидеры и президент Владимир Зеленский имели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа (об основных деталях разговора – читайте здесь).
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос – в Конституции.
- Президент убежден, если Украина выйдет из Донбасса по своей воле или под давлением, этим будет открыта третья война, ведь эти территории станут новым плацдармом для наступления РФ на Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
Комментарии (0)