Макрон: Трамп сказал, что вопрос территорий будет обсуждаться только Зеленским

По словам президента Франции, пока нет никаких серьезных планов по обмену территориями

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп сообщил во время онлайн-разговора с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции после завершения разговора, передает BFMTV.

"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем. Ее очень четко выразил президент Трамп", – сказал Эмманюэль Макрон.

Он также добавил, что пока нет никаких серьезных планов по обмену территориями.

"Обмен мнениями с Трампом помог прояснить его намерения, а нам – выразить наши ожидания", – сказал Макрон.

Французский лидер также добавил, что "американское желание – достичь прекращения огня".

"Важно, что на этой встрече США действительно смогли достичь прекращения огня. И мы поддерживаем эту инициативу, вместе с новыми обменами пленными и освобождением детей", – сказал Макрон.

13 августа европейские лидеры и президент Владимир Зеленский имели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа (об основных деталях разговора – читайте здесь).