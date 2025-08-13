Макрон: Трамп сказав, що питання територій буде обговорюватись лише Зеленським

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп повідомив під час онлайн-розмови з президентом Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи, що територіальні питання будуть обговорюватися лише президентом України. Про це Макрон повідомив на пресконференції після завершення розмови, передає BFMTV.

"Другий пункт, щодо якого президент Трамп чітко висловився, полягає в тому, що територіальні питання, що підпадають під юрисдикцію України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України. І це позиція, яку ми підтримуємо. Її дуже чітко висловив президент Трамп", – сказав Емманюель Макрон.

Він також додав, що наразі немає жодних серйозних планів щодо обміну територіями.

"Обмін думками з Трампом допоміг прояснити його наміри, а нам – висловити наші очікування", – сказав Макрон.

Французький лідер також додав, що "американське бажання – досягти припинення вогню".

"Важливо, що на цій зустрічі США справді змогли досягти припинення вогню. І ми підтримуємо цю ініціативу, разом із новими обмінами полоненими та звільненням дітей", – сказав Макрон.

13 серпня європейські лідери та президент Володимир Зеленський мали онлайн-розмову з Трампом перед його зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня (про основні деталі розмови – читайте тут).