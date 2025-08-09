Зеленський: Ми не будемо дарувати землю окупантам, а зустріч на Алясці – далеко від війни

Президент нагадав, що будь-які рішення про Україну без України – рішення проти миру

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не буде "дарувати землю окупантам", однак повномасштабну війну потрібно закінчувати і зробити це має саме Росія. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – сказав він.

Також Зеленський висловився щодо анонсованої президентом США Дональдом Трампом зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. За його словами, це місце "дуже далеке" від війни в Україні, але він не прокоментував інформацію CBS News щодо своєї можливої участі в цій зустрічі.

"Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України", – сказав президент.

Він зазначив, що навіть в Росії знають, що вони "чинять зло" і Україна не дасть ворогу "нагороду за зроблене". Українці заслуговують на мир, однак союзники мають розуміти, що таке "достойний мир", наголосив президент.

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова працювати разом із Трампом та іншими партнерами заради тривалого миру, який "не розвалиться через бажання Москви".