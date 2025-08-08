WSJ: Путін може запропонувати Трампу закріпити за Росією частину окупованих територій

За словами співрозмовників, Україна та союзники не приймуть цю пропозицію, через що Трамп може припинити допомогу

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін може запропонувати США, щоб Росія офіційно контролювала частину окупованої нею території України в обмін на виведення своїх військ з інших частин країни. Про це The Wall Street Journal сказали неназвані високопоставлений європейський дипломат та український чиновник.

За їхніми словами, президент США Дональд Трамп, прагнучи мирної угоди, може закликати Україну та союзників прийняти цю пропозицію. Однак очікується, що Київ і Європа відхилять цей план, каже чиновник, і це лише зіграє на руку Путіну, адже Трамп може звинуватити Україну в затягуванні війни.

На тлі цього він також може припинити розвідувальну й військову підтримку України, як уже робив у лютому 2025 року. Також Америка може повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву та Київ продовжувати "війну Байдена", як її називає Трамп.

Однак люди, які знають президента США, підозрюють, що він буде домагатися найціннішої угоди, де успіх або невдача можуть "визначити його спадщину".

"Він хоче бути тим, хто укладає угоди. Це його бренд", – сказав старший помічник Білого дому Марк Шорт.

Окрім цього, існує додаткове занепокоєння, що Путін може несерйозно ставитися до досягнення угоди, каже генеральна директорка вашингтонського Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова.

"Путін чітко дав зрозуміти, що війна в Україні для нього важливіша, ніж відносини зі США... Війна продовжує тягнутися", – сказала вона.