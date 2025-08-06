У середу, 6 серпня, у Москві почалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланником президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Про це повідомили в Кремлі й оприлюднили відповідне відео.

Віткофф прибув до Москви з останньою місією, щоб домагатися прориву щодо врегулювання війни, за два дні до закінчення терміну, встановленого Трампом для Росії, щоб погодитися на мир або зіткнутися з новими санкціями.

Він востаннє приїздив на переговори до Росії двічі у квітні. Обидва рази російський диктатор проводив із ним зустрічі. Від початку року це вже п’ятий візит Віткоффа до Росії.

Агентство Reuters писало, що Віткофф прибув до Росії уранці в середу. У аеропорту його зустрів посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

5 серпня Трамп анонсував зустріч свого спецпосланника з росіянами. За словами американського президента, мета переговорів – припинення війни Росії проти України. Над цим робота ведеться "найінтенсивніше".