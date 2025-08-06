У Кремлі стартувала зустріч Путіна з Віткоффом – відео
У середу, 6 серпня, у Москві почалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланником президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Про це повідомили в Кремлі й оприлюднили відповідне відео.
Віткофф прибув до Москви з останньою місією, щоб домагатися прориву щодо врегулювання війни, за два дні до закінчення терміну, встановленого Трампом для Росії, щоб погодитися на мир або зіткнутися з новими санкціями.
Він востаннє приїздив на переговори до Росії двічі у квітні. Обидва рази російський диктатор проводив із ним зустрічі. Від початку року це вже п’ятий візит Віткоффа до Росії.
Агентство Reuters писало, що Віткофф прибув до Росії уранці в середу. У аеропорту його зустрів посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.
5 серпня Трамп анонсував зустріч свого спецпосланника з росіянами. За словами американського президента, мета переговорів – припинення війни Росії проти України. Над цим робота ведеться "найінтенсивніше".
- 29 липня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів замість 50 для закінчення війни проти України. Водночас він вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 31 липня американський дипломат Келлі сказав, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, інакше США будуть готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.
- 5 серпня Bloomberg повідомляло, що Кремль зважує варіанти поступок Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти санкціям.
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