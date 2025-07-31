РФ та Україна мають домовитись до 8 серпня, а Вашингтон готовий до додаткових заходів – Штати в ООН

Американський дипломат відреагував на російський удар по Києву та закликав припинити військову підтримку Москви

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, а Сполучені Штати готові до додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – сказав посадовець.

Також він зазначив, що США висловлюють співчуття жертвам російської масованої атаки по Києву та їхнім родинам і вимагають припинення таких ударів.

Келлі зауважив, що Україна – це суверенний член ООН і має право захищати себе, нагадавши про угоду між Штатами та ООН, яка дозволила союзникам купляти американську зброю для України.

Проте, акцентував дипломат, підтримка для України не співмірна з постачанням зброї та матеріально-технічних засобів до Росії її партнерами, що дозволяє Москві продовжувати повномасштабне вторгнення та окупацію української території.

"Минулого тижня ми закликали всі держави-члени ООН допомогти покласти край війні, припинивши будь-яку підтримку воєнних дій Росії. Сьогодні ми повторюємо цей заклик", – заявив представник Штатів.

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Він нагадав, що Північна Корея поставила Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран – балістику, дрони та інші технології, а також чиновник наголосив на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.

"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів і технологію крилатих ракет, та [значну кількість] нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", – розповів Келлі.

Дипломат наголосив: якби Китай серйозно ставився до допомоги у припиненні війни – він би припинив постачання цих важливих компонентів до РФ.