РФ та Україна мають домовитись до 8 серпня, а Вашингтон готовий до додаткових заходів – Штати в ООН
Угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, а Сполучені Штати готові до додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН.
"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – сказав посадовець.
Також він зазначив, що США висловлюють співчуття жертвам російської масованої атаки по Києву та їхнім родинам і вимагають припинення таких ударів.
Келлі зауважив, що Україна – це суверенний член ООН і має право захищати себе, нагадавши про угоду між Штатами та ООН, яка дозволила союзникам купляти американську зброю для України.
Проте, акцентував дипломат, підтримка для України не співмірна з постачанням зброї та матеріально-технічних засобів до Росії її партнерами, що дозволяє Москві продовжувати повномасштабне вторгнення та окупацію української території.
"Минулого тижня ми закликали всі держави-члени ООН допомогти покласти край війні, припинивши будь-яку підтримку воєнних дій Росії. Сьогодні ми повторюємо цей заклик", – заявив представник Штатів.
Він нагадав, що Північна Корея поставила Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран – балістику, дрони та інші технології, а також чиновник наголосив на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.
"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів і технологію крилатих ракет, та [значну кількість] нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", – розповів Келлі.
Дипломат наголосив: якби Китай серйозно ставився до допомоги у припиненні війни – він би припинив постачання цих важливих компонентів до РФ.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 30 липня Трамп вирішив встановити з 1 серпня 25% мита проти Індії, зауваживши, що ця країна купує більшість озброєння у Москви та є найбільшим покупцем її ресурсів, у той час як "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні". Раніше профільний міністр Індії заявляв, що країна зможе прожити без російської нафти, якщо США запровадять вторинні санкції проти країн, які її купують.
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