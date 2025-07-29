Трамп дав Росії 10 днів для врегулювання війни проти України

Президент США заявив, що не знає, чи вплинуть мита на рішення Росії зупинити війну, проте Штати все ж їх запровадять

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що надає Росії 10 днів на завершення війни проти України, інакше він застосує мита та інші заходи для впливу на російського диктатора Володимира Путіна. Про це американський лідер повідомив у інтервʼю журналістам перед вильотом з Шотландії.

"Хочете велику сенсацію? 10 днів від сьогодні. У нас є сенсація. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи, і я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він (Володимир Путін. – Ред.), очевидно, хоче продовжувати війну", – заявив президент США.

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Трамп зауважив, що не знає, чи вплинуть мита та інші санкційні заходи США на рішення Росії зупинити війну проти України, але мита та інші заходи США запровадять.

"Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо", – сказав Трамп.