Трамп дав Росії 10 днів для врегулювання війни проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що надає Росії 10 днів на завершення війни проти України, інакше він застосує мита та інші заходи для впливу на російського диктатора Володимира Путіна. Про це американський лідер повідомив у інтервʼю журналістам перед вильотом з Шотландії.
"Хочете велику сенсацію? 10 днів від сьогодні. У нас є сенсація. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи, і я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він (Володимир Путін. – Ред.), очевидно, хоче продовжувати війну", – заявив президент США.
Трамп зауважив, що не знає, чи вплинуть мита та інші санкційні заходи США на рішення Росії зупинити війну проти України, але мита та інші заходи США запровадять.
"Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо", – сказав Трамп.
- 14 липня Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому разі пригрозив вторинними митами для країн, що купують ресурси у держави-агресора.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Також президент США заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні, й зауважив, що російська економіка "не така вже й велика" і просто зараз переживає важкі часи.
- 29 липня речник Кремля Пєсков повідомив, що, попри цей ультиматум, Росія не збирається закінчувати війну проти України. У відповідь керівник ОП Єрмак закликав до досягнення миру через силу.
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