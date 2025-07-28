Трамп: Мені вже не так цікаво говорити з Путіним

Президент США припустив, що домовитися з диктатором вийде, але зауважив, що "вже дуже пізно"

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні. Про це керівник Штатів повідомив під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Шотландії.

Журналіст запитав Трампа, чи може зустріч з Путіним допомогти закінчити війну.

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"Я не знаю. Мені вже не так цікаво розмовляти [з Путіним]. Він веде такі приємні розмови, такі шанобливі і приємні розмови. А потім люди гинуть наступної ночі, коли ракета прилітає в місто і влучає... нещодавно, здається, в будинок для літніх людей [влучила]. Але вони влучають і в інші об'єкти. У що б вони не влучили – люди гинуть. Тож я не знаю, побачимо, що буде далі", – відповів президент США.

Він визнав, що раніше вважав, що Путін захоче швидко завершити війну: "Я справді відчував, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думав, що це закінчиться, він вбивав людей".

За словами Трампа, він думав, що зможе про щось домовитися з Путіним.

"І, можливо, це ще станеться, але це вже дуже пізно в цьому процесі. Тому я розчарований", – зауважив американський президент.