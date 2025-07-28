Трамп: Мені вже не так цікаво говорити з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні. Про це керівник Штатів повідомив під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Шотландії.
Журналіст запитав Трампа, чи може зустріч з Путіним допомогти закінчити війну.
"Я не знаю. Мені вже не так цікаво розмовляти [з Путіним]. Він веде такі приємні розмови, такі шанобливі і приємні розмови. А потім люди гинуть наступної ночі, коли ракета прилітає в місто і влучає... нещодавно, здається, в будинок для літніх людей [влучила]. Але вони влучають і в інші об'єкти. У що б вони не влучили – люди гинуть. Тож я не знаю, побачимо, що буде далі", – відповів президент США.
Він визнав, що раніше вважав, що Путін захоче швидко завершити війну: "Я справді відчував, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думав, що це закінчиться, він вбивав людей".
За словами Трампа, він думав, що зможе про щось домовитися з Путіним.
"І, можливо, це ще станеться, але це вже дуже пізно в цьому процесі. Тому я розчарований", – зауважив американський президент.
- На цій же зустрічі Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Глава турецького МЗС повідомив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна та РФ досягнули принципової згоди на проведення зустрічі Зеленського, Путіна, Ердогана та Трампа. Останній заявляв, що зустріч президента України та диктатора РФ відбудеться, але зауважував, що це мало статися ще три місяці тому.
- Погіршення ставлення Трампа до Путіна відбулося після розмови 3 липня, під час якої диктатор заявив, що Росія не відмовиться від вимог до України. Це була вже шоста публічно відома розмова з Путіним після повернення Трампа до влади. Окрім погрози новими тарифами, президент Штатів також погодив з НАТО нову схему, за якою союзники куплятимуть американську зброю для України.
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