Глава МЗС Туреччини: У Стамбулі домовилися про саміт лідерів за участі Зеленського, Путіна і Трампа

Хакан Фідан (Фото:EPA)

Під час третього раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі досягнуто принципової згоди на проведення саміту за участі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтервʼю NTV.

За його словами, лідери України й Росії погодилися на формат "особистої зустрічі" в Туреччині, однак остаточна дата та порядок денний мають бути узгоджені після вирішення ключових технічних питань щодо припинення вогню.

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"Гарна новина полягає в тому, що в принципі досягнуто згоди про проведення саміту на рівні лідерів у Туреччині – під патронатом нашого президента (Реджепа Тайїпа Ердогана. – Ред.) – за участі Путіна, Зеленського та президента США Дональда Трампа. Проте лідери розходяться в поглядах на умови: у них різні вимоги щодо режиму припинення вогню для того, щоб взяти участь у саміті. І саме тут завдання переговорних делегацій – узгодити ці технічні деталі…", – зазначив Фідан.

Водночас дипломат наголосив на необхідності "поступового, методичного підготовчого процесу", аби уникнути зриву домовленостей і не порушити психологічну рівновагу учасників.

"Спершу сторони мають узгодити терміни та механізми припинення вогню, а вже потім говорити про остаточний формат зустрічі. Ми відкриті до діалогу та готові забезпечити безпечний і нейтральний майданчик для обох президентів", – сказав Фідан.