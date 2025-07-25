Зеленський: Є рух у напрямку якогось формату зустрічі з Путіним

Президент вважає, що без зустрічі з російським диктатором завершення війни не досягти

Володимир Зеленський та Володимир Путін на нормандській зустрічі у 2019 році (Фото: ЕРА)

Росія почала говорити з Україною про зустріч диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Це вже рух у напрямку до якогось формату зустрічі, зазначив президент на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда (порядок денний. – Ред.) такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна завжди порушує питання такої зустрічі – і зараз росіяни почали про це теж говорити.

"Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", – зазначив Зеленський.

Також він розповів, що під час третьої зустрічі переговорних груп у Стамбулі 23 липня вдалося домовитися про обмін 1200 військовополонених. Було порушено і питання звільнення політичних в'язнів та журналістів, Україна вже почала працювати над списками.

Однак, наголосив Зеленський, цивільних обмінювати не можна – їх треба відпускати.

"Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку", – підкреслив президент.