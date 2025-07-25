Зеленский: Есть движение в направлении какого-то формата встречи с Путиным

Президент считает, что без встречи с российским диктатором завершения войны не достичь

Владимир Зеленский и Владимир Путин на нормадской встрече в 2019 году (Фото: ЕРА)

Россия начала говорить с Украиной о встрече диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи, отметил президент на встрече с журналистами 24 июля.

"Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда (повестка дня. – Ред.) такой встречи – встречи на уровне лидеров", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина всегда поднимает вопрос такой встречи – и сейчас россияне начали об этом тоже говорить.

"Это уже движение в направлении какого-то формата встречи", – отметил Зеленский.

Также он рассказал, что во время третьей встречи переговорных групп в Стамбуле 23 июля удалось договориться об обмене 1200 военнопленных. Был поднят и вопрос освобождения политических заключенных и журналистов, Украина уже начала работать над списками.

Однако, подчеркнул Зеленский, гражданских обменивать нельзя – их нужно отпускать.

"Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны", – подчеркнул президент.