Умеров: Украина предложила России провести встречу Зеленского и Путина до конца лета
Украина предложила российской делегации провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа. Об этом сообщил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи делегаций в Стамбуле 23 июля, передает Суспильне.
Украинская делегация также заявила о готовности к прекращению огня, в том числе ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Однако Умеров не озвучил реакцию российской стороны.
Также, по словам Умерова, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими лицами. Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.
Кроме того, более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, заявил Умеров.
- 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд мирных переговоров украинской и российской делегаций.
- В тот же день представители Украины встретились с президентом Турции Эрдоганом, его старшим советником Акифом Кылычем и министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация вновь будет настаивать на прекращении огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.
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