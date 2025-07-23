В Турции завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией

Рустем Умеров (Фото: Olivier Matthys/EPA)

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегации при посредничестве Турции по урегулированию войны. Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на собеседника, знакомого с этим вопросом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил в эфире телемарафона, что делегации работали над тремя вопросами. Относительно одного из них был результат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров дал брифинг по результатам переговоров.

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