Зеленский утвердил состав переговорной делегации в Стамбуле во главе с Умеровым

В состав делегации вошли представители Генерального штаба, Воздушных сил, внешней и внутренней разведки

Переговоры в Стамбуле (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Президент Володимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, запланированных на 23 июля. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, также в нее войдут:

→ Александр Бевз – советник руководителя ОП;

→ Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины;

→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

→ Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

→ Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ аппарата Главнокомандующего ВСУ;

→ Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

→ Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

→ Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки;

→ Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и оперативного права центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;

→ Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

→ Александр Шерихов – старший офицер главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

→ Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил.

Глава делегации может вносить изменения в состав делегации, но только по согласованию с президентом.