Зеленский утвердил состав переговорной делегации в Стамбуле во главе с Умеровым
Президент Володимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, запланированных на 23 июля. Указ опубликован на сайте Офиса президента.
Делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, также в нее войдут:
→ Александр Бевз – советник руководителя ОП;
→ Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины;
→ Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
→ Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
→ Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ аппарата Главнокомандующего ВСУ;
→ Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
→ Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
→ Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
→ Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки;
→ Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и оперативного права центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;
→ Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
→ Александр Шерихов – старший офицер главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
→ Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил.
Глава делегации может вносить изменения в состав делегации, но только по согласованию с президентом.
- 8 июля министр иностранных дел Турции заявил, что Путин и другие представители РФ якобы не против третьего раунда переговоров, даже на уровне лидеров.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате.
- 21 июля он сообщил о том, что новый раунд переговоров с РФ состоится 23 июля в Стамбуле.
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