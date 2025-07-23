Зеленський затвердив склад переговорної делегації у Стамбулі на чолі з Умєровим

До делегації увійшли представники Генштабу, Повітряних сил, зовнішньої та внутрішньої розвідок

Переговори у Стамбулі (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів з Росією у Стамбулі, які заплановані на 23 липня. Указ опублікований на сайті Офісу президента.

Очолить делегацію секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, також до неї увійдуть:

→ Олександр Бевз – радник керівника ОП;

→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;

→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

→ Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ апарату Головнокомандувача ЗСУ;

→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

→ Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

→ Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки;

→ Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

→ Олександр Шеріхов – старший офіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил.

Голова делегації може вносити зміни до складу делегації, але за погодженням із президентом.