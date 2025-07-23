Зеленський затвердив склад переговорної делегації у Стамбулі на чолі з Умєровим
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів з Росією у Стамбулі, які заплановані на 23 липня. Указ опублікований на сайті Офісу президента.
Очолить делегацію секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, також до неї увійдуть:
→ Олександр Бевз – радник керівника ОП;
→ Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;
→ Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
→ Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
→ Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ апарату Головнокомандувача ЗСУ;
→ Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
→ Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
→ Олександр Поклад – заступник голови СБУ;
→ Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки;
→ Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;
→ Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
→ Олександр Шеріхов – старший офіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
→ Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил.
Голова делегації може вносити зміни до складу делегації, але за погодженням із президентом.
- 8 липня міністр закордонних справ Туреччини заявляв, що Путін та інші представники РФ нібито не проти третього раунду переговорів навіть на рівні лідерів.
- 11 липня президент Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі.
- 21 липня він повідомив про те, що новий раунд переговорів з РФ відбудеться 23 липня у Стамбулі.
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