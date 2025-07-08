Глава МЗС Туреччини: Росія готова до нових переговорів, чекає на відповідь України
Хакан Фідан (Фото: Andrej Cukic)

Диктатор Росії Володимир Путін та інші представники країни нібито не проти третього раунду переговорів з Україною навіть на рівні лідерів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю TRThaber.

За його словами, найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори у Стамбулі. Він повідомив, що Росія нібито готова до третього раунду переговорів і чекає на відповідь України.

Сам диктатор Путін нібито також виступає за зустріч у форматі президентів.

"Що нового в саміті лідерів, то це те, що, порівняно з минулим, усі, зокрема й пан Путін, не бачать проблеми в тому, щоб їхні нинішні співрозмовники зібралися разом. Немає жодних проблем із принципом, щоб пани Трамп, Путін та Зеленський зібралися разом у гостях у нашого президента", – сказав глава турецького МЗС.

  • 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участю Туреччини. Це були перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.
  • 28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Путіним за участю Трампа. Однак станом на липень вона ще не відбулася.
  • 2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими та тілами загиблих військових. Глави МЗС Туреччини та України зійшлися на думці, що необхідна зустріч президентів.
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