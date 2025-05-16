У Стамбулі стартувала зустріч делегацій України та РФ

На початку переговорів будуть присутні представники Туреччини

Фото: Суспільне

У Стамбулі 16 травня розпочалася зустріч делегацій України та Росії, на початку переговорів також будуть присутні представники Туреччини. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

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Українську переговорну команду очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли перші заступники глав Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Генерального штабу ЗСУ та інші.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який у 2022 році вже був головою групи у переговорах з Україною. До складу також увійшли заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ, а також керівник Головного управління Генерального штабу.

Під час переговорів у Стамбулі Україна планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Умєров уранці підтвердив готовність Києва до припинення вогню та прямих переговорів з Росією на найвищому рівні.