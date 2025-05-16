У Стамбулі стартувала зустріч делегацій України та РФ
У Стамбулі 16 травня розпочалася зустріч делегацій України та Росії, на початку переговорів також будуть присутні представники Туреччини. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
Українську переговорну команду очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли перші заступники глав Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Генерального штабу ЗСУ та інші.
Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який у 2022 році вже був головою групи у переговорах з Україною. До складу також увійшли заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ, а також керівник Головного управління Генерального штабу.
Під час переговорів у Стамбулі Україна планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Умєров уранці підтвердив готовність Києва до припинення вогню та прямих переговорів з Росією на найвищому рівні.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію до Стамбула. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.