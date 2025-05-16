В Стамбуле стартовала встреча делегаций Украины и РФ
В Стамбуле 16 мая началась встреча делегаций Украины и России, в начале переговоров также будут присутствовать представители Турции. Об этом сообщила корреспондентка Суспильного.
Украинскую переговорную команду возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли первые заместители глав Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Генерального штаба ВСУ и другие.
Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, который в 2022 году уже был главой группы в переговорах с Украиной. В состав также вошли заместители министров иностранных дел и обороны РФ, а также руководитель Главного управления Генерального штаба.
В ходе переговоров в Стамбуле Украина планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Умеров утром подтвердил готовность Киева к прекращению огня и прямым переговорам с Россией на самом высоком уровне.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.