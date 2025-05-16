В Стамбуле стартовала встреча делегаций Украины и РФ

В начале переговоров будут присутствовать представители Турции

Фото: Суспильне

В Стамбуле 16 мая началась встреча делегаций Украины и России, в начале переговоров также будут присутствовать представители Турции. Об этом сообщила корреспондентка Суспильного.

Украинскую переговорную команду возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли первые заместители глав Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Генерального штаба ВСУ и другие.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, который в 2022 году уже был главой группы в переговорах с Украиной. В состав также вошли заместители министров иностранных дел и обороны РФ, а также руководитель Главного управления Генерального штаба.

В ходе переговоров в Стамбуле Украина планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Умеров утром подтвердил готовность Киева к прекращению огня и прямым переговорам с Россией на самом высоком уровне.