Китай высказался о переговорах. Надеется на соглашение, приемлемое для всех сторон

В МИД КНР выразили надежду на продолжение переговоров об урегулировании войны

Линь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Китай надеется, что результатом переговоров между Украиной и Россией станет мирное соглашение, приемлемое для всех сторон. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает газета Le Figaro.

Он заявил, что надеется на справедливое и продолжительное мирное соглашение между Россией и Украиной, поскольку Москва и Киев готовятся провести свои первые прямые переговоры с 2022 года в Стамбуле.

Спикер китайского МИД выразил надежду, что "все заинтересованные стороны продолжат переговоры".

"Переговоры с целью достижения справедливого, продолжительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы достичь политического урегулирования украинского кризиса [так в Китае традиционно называют войну России против Украины]", — подчеркнул Линь.