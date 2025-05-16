Китай высказался о переговорах. Надеется на соглашение, приемлемое для всех сторон
Китай надеется, что результатом переговоров между Украиной и Россией станет мирное соглашение, приемлемое для всех сторон. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает газета Le Figaro.
Он заявил, что надеется на справедливое и продолжительное мирное соглашение между Россией и Украиной, поскольку Москва и Киев готовятся провести свои первые прямые переговоры с 2022 года в Стамбуле.
Спикер китайского МИД выразил надежду, что "все заинтересованные стороны продолжат переговоры".
"Переговоры с целью достижения справедливого, продолжительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы достичь политического урегулирования украинского кризиса [так в Китае традиционно называют войну России против Украины]", — подчеркнул Линь.
- 16 мая Anadolu сообщило, что в Стамбуле запланированы две встречи делегаций Украины, России, Турции и США для переговоров о прекращении войны.
- Уже прошли переговоры делегаций Украины, США и Турции.