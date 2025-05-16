МЗС Китаю висловилося про переговори в Стамбулі. Сподівається на угоду, прийнятну для всіх сторін

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Китай сподівається, що результатом переговорів між Україною та Росією стане мирна угода, прийнятна для всіх сторін. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, передає газета Le Figaro.

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Він заявив, що сподівається на справедливу та тривалу мирну угоду між Росією та Україною, оскільки Москва та Київ готуються провести свої перші прямі переговори з 2022 року в Стамбулі.

Речник китайського МЗС висловив надію, що "всі зацікавлені сторони продовжуватимуть переговори".

"Переговори з метою досягнення справедливої, тривалої та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, щоб досягти політичного врегулювання української кризи [так у Китаї традиційно називають війну Росії проти України]", – наголосив Лінь.