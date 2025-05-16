У Стамбулі пройшли перемовини України, США та Туреччини – відео
У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Як повідомляє Anadolu Ajansı, тристороння зустріч вже розпочалася під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
До складу делегації США, яку очолює державний секретар Марко Рубіо, входять спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог та посол в Анкарі Том Баррак.
До складу української делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, входять керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Голова ОП також опублікував коротке відео зустрічі.
ОНОВЛЕНО О 12:07. Турецькі медіа, зокрема Milliyet та Dünya Gazetesi повідомили, що тристоронні перемовини у резиденції президента Долмабахче в Стамбулі завершилися. Зустріч тривала близько години.
- 5 травня Рубіо заявляв, що США не мають високих очікувань від переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 16 травня. Він зазначив, що не планує особисто зустрічатися із російською делегацією у Туреччині.
- Також держсекретар підкреслив, що без особистої бесіди Трампа з Путіним прориву в мирному діалозі не буде. До того ж, за словами Рубіо, рівень переговорної групи, яку Росія відправила до Туреччини, не свідчить про цей прорив.
- 16 травня стало відомо, що в Стамбулі заплановані дві зустрічі у різних форматах, США з РФ не зустрінуться.
- Рубіо вже прилетів до Стамбула, настрій делегації США описують як "досить похмурий".