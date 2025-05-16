У Стамбулі пройшли перемовини України, США та Туреччини – відео

На зустрічі були присутні Рубіо, Єрмак, Сибіга, Фідан та інші

Зустріч США – Україна – Туреччина (Фото: x.com/anadoluajansi)

У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

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Як повідомляє Anadolu Ajansı, тристороння зустріч вже розпочалася під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

До складу делегації США, яку очолює державний секретар Марко Рубіо, входять спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог та посол в Анкарі Том Баррак.

До складу української делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, входять керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Голова ОП також опублікував коротке відео зустрічі.

ОНОВЛЕНО О 12:07. Турецькі медіа, зокрема Milliyet та Dünya Gazetesi повідомили, що тристоронні перемовини у резиденції президента Долмабахче в Стамбулі завершилися. Зустріч тривала близько години.