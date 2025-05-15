Рубіо: Путін має особисто брати участь у переговорах. А для прориву потрібна бесіда з Трампом

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

У діалозі Росії та України "потрібен прорив". І єдиний шлях – це переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, який особисто має брати участь у мирному діалозі, повідомив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

"Я думаю, цілком очевидно, що єдиний шлях до прориву тут – це переговори між президентом Трампом та президентом Путіним", – сказав він.

Держсекретар не вважає, що з цього моменту "відбудеться щось продуктивне" доти, доки Трамп і Путін не почнуть "дуже відверту і пряму розмову". За його словами, президент США готовий до цієї розмови та "нетерплячий" до закінчення повномасштабної війни. Він єдиний, хто може "розірвати цей затор".

"Він просто хоче покласти край війні, йому все одно, хто отримає за це заслугу. Єдиний спосіб домогтися прориву ... це пряма участь президента, можливо, на особистому рівні, і визначення раз і назавжди того, чого хоче російська сторона і чи можливий мир", – резюмував держсекретар США.

Водночас він зазначив, що рівень переговорної групи, яку Росія відправила до Туреччини, не свідчить про прорив у діалозі щодо досягнення миру. На його думку, Путін має особисто брати участь у переговорах.

"Сподіваюся, я на 100% неправий. Сподіваюся, завтра в новинах скажуть, що вони погодилися на припинення вогню [і] погодилися розпочати серйозні переговори. Чесно кажучи, я не думаю, що це призведе до цього", – резюмував він.