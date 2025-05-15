Рубио: Путин должен лично участвовать в переговорах. А для прорыва нужна беседа с Трампом

Марко Рубио (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

В диалоге России и Украины "нужен прорыв". И единственный путь – это переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который лично должен участвовать в мирном диалоге, сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает The Guardian.

"Я думаю, совершенно очевидно, что единственный путь к прорыву здесь – это переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным", – сказал он.

Госсекретарь не считает, что с этого момента "произойдет что-то продуктивное" до тех пор, пока Трамп и Путин не начнут "очень откровенный и прямой разговор". По его словам, президент США готов к этому разговору и "нетерпелив" касательно окончания полномасштабной войны. Он единственный, кто может "разорвать этот затор".

"Он просто хочет положить конец войне, ему все равно, кто получит за это заслугу. Единственный способ добиться прорыва ... это прямое участие президента, возможно, на личном уровне, и определение раз и навсегда того, чего хочет российская сторона и возможен ли мир", – резюмировал госсекретарь США.

Вместе с тем он отметил, что уровень переговорной группы, которую Россия отправила в Турцию, не свидетельствует о прорыве в диалоге о достижении мира. По его мнению, Путин должен лично участвовать в переговорах.

"Надеюсь, я на 100% неправ. Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они согласились на прекращение огня [и] согласились начать серьезные переговоры. Честно говоря, я не думаю, что это приведет к этому", – резюмировал он.