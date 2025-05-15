Трамп заявил, что Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его. Об этом американский президент заявил в Катаре, передает Sky News.
Отвечая на вопрос журналистов об отказе Путина ехать в Турцию, Трамп ответил: "Почему он должен был приехать, если я не еду?"
"Я не думал, что Путин сможет приехать, если меня там не будет", – заявил президент США.
Он также сказал, что готов приехать в Стамбул 16 мая для переговоров "если потребуется".
- Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров о российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
- Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.
- 13 мая Трамп заявил, что Рубио посетит возможные украинско-российские переговоры в Турции 15 мая.
- 14 мая Сибига встретился в Анталии с Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Целью встречи было донести видение Зеленского о мирных усилиях и скоординировать позиции.