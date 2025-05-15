Трамп заявил, что Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его

Президент США сказал, что готов приехать в Стамбул для переговоров 16 мая

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там не будет его. Об этом американский президент заявил в Катаре, передает Sky News.

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Отвечая на вопрос журналистов об отказе Путина ехать в Турцию, Трамп ответил: "Почему он должен был приехать, если я не еду?"

"Я не думал, что Путин сможет приехать, если меня там не будет", – заявил президент США.

Он также сказал, что готов приехать в Стамбул 16 мая для переговоров "если потребуется".