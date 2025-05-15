Сибига встретился с Рубио и Грэмом накануне переговоров в Стамбуле

Во время встречи стороны подробно обсудили логику дальнейших шагов, отметил глава МИД

Андрей Сиибга, Марко Рубио и Линдси Грэм (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети X.

Сибига отметил, что целью встречи было донести видение президента Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

В ходе встречи стороны подробно обсудили "логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами".

Встреча Сибиги с американскими коллегами в Анталии (Фото: twitter.com/andrii_sybiha)

Встреча Сибиги с американскими коллегами в Анталии (Фото: twitter.com/andrii_sybiha)

"Я подтвердил твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента США Дональда Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом", – рассказал Сибига.

Глава МИД отметил, что очень важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины.

"Пока она этого не сделала. Москва должна понимать, что отказ от мира имеет свою цену", – подытожил он.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

Позже стало известно, что президент США Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.