Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Турции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Такое сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – сообщил Зеленский.

Менее чем за час до этого заявления президент США Дональд Трамп написал, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Глава Штатов считает, что благодаря встрече Киев "по крайней мере сможет понять", возможно ли заключить соглашение с Москвой – и Запад сможет действовать в соответствии с этим.

РФ пока не ответила на предложение Зеленского. Судя по предыдущим сообщениям российской пропаганды, страна-агрессор еще не определилась с составом делегации, которую хочет отправить в Турцию.