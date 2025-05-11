Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Турции
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Такое сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях.
"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – сообщил Зеленский.
Менее чем за час до этого заявления президент США Дональд Трамп написал, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Глава Штатов считает, что благодаря встрече Киев "по крайней мере сможет понять", возможно ли заключить соглашение с Москвой – и Запад сможет действовать в соответствии с этим.
РФ пока не ответила на предложение Зеленского. Судя по предыдущим сообщениям российской пропаганды, страна-агрессор еще не определилась с составом делегации, которую хочет отправить в Турцию.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы грозили Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12-го числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и наконец президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.