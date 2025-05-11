Трамп: Україна має погодитись на переговори в Стамбулі, щоб зрозуміти, чи можливо укласти угоду з РФ

Президент США став сумніватися, чи зможе Київ укласти угоду з Путіним, який "надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні"

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Стамбулі. Завдяки зустрічі Київ "принаймні, зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зміг би діяти відповідно до цього, написав американський політик у своїй соцмережі Truth Social.

"Президент Росії Путін не хоче мати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення КРОВОПРОЛИТТЯ. Україні слід погодитися на це, НЕГАЙНО", – написав Трамп (великі літери – як в автора).

Президент США вважає, що на переговорах Україна "принаймні, зможе визначити", чи можлива угода з Росією. І якщо домовленість не можна досягнути, то європейські лідери та США "знатимуть, яка ситуація насправді, і зможуть діяти відповідно", пояснив очільник Штатів.

Також Трамп розкритикував російського диктатора: "Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не була б виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!".

Раніше спецпосланець Трампа Кіт Келлог, нагадуючи про позицію президента США, заявляв, що спочатку потрібно встановити перемир'я, а вже після нього - проводити переговори, не навпаки.