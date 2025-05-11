Трамп: Україна має погодитись на переговори в Стамбулі, щоб зрозуміти, чи можливо укласти угоду з РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Стамбулі. Завдяки зустрічі Київ "принаймні, зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зміг би діяти відповідно до цього, написав американський політик у своїй соцмережі Truth Social.
"Президент Росії Путін не хоче мати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення КРОВОПРОЛИТТЯ. Україні слід погодитися на це, НЕГАЙНО", – написав Трамп (великі літери – як в автора).
Президент США вважає, що на переговорах Україна "принаймні, зможе визначити", чи можлива угода з Росією. І якщо домовленість не можна досягнути, то європейські лідери та США "знатимуть, яка ситуація насправді, і зможуть діяти відповідно", пояснив очільник Штатів.
Також Трамп розкритикував російського диктатора: "Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не була б виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!".
Раніше спецпосланець Трампа Кіт Келлог, нагадуючи про позицію президента США, заявляв, що спочатку потрібно встановити перемир'я, а вже після нього - проводити переговори, не навпаки.
- 10 травня 2025 року Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У випадку відмови представники Європи погрожували санкціями проти РФ та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.