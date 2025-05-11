Зеленский отреагировал на предложение Путина по поводу прямых переговоров в Стамбуле

Украинский президент подчеркнул, что прежде всего РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем – можно встретиться

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина возобновить прямые переговоры между Россией и Москвой с 15 мая в Стамбуле. По словам главы государства, сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – потом Киев готов встретиться.

Президент назвал "хорошим знаком", что Россия "наконец-то задумалась о завершении войны". Но первым шагом в том, как настаивает Зеленский, является прекращение огня.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – добавил глава государства.

Когда члены "коалиции желающих" призвали Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня, на ночной пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер и его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.