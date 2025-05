Президент Франции и другие члены "коалиции желающих" прибыли в Киев

В Киев 10 мая прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Европейских лидеров на вокзале встретили глава ОП и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Рад приветствовать "коалицию желающих" в Украине", – написал Ермак.

– @Keir_Starmer and @donaldtusk – имеют все равно. pic.twitter.com/krHk9oTDyh

9 мая президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после достижения перемирия.

Накануне вечером Макрон в соцсети опубликовал фото с тремя европейскими лидерами с подписью "По дороге в Киев. Для Украины, для Европы".

