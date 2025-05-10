Президент Франции и другие члены "коалиции желающих" прибыли в Киев
Дональд Туск и Андрей Ермак (Фото: x.com/AndriyYermak)

В Киев 10 мая прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Европейских лидеров на вокзале встретили глава ОП и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Рад приветствовать "коалицию желающих" в Украине", – написал Ермак.

9 мая президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после достижения перемирия.

Накануне вечером Макрон в соцсети опубликовал фото с тремя европейскими лидерами с подписью "По дороге в Киев. Для Украины, для Европы".

По прибытию в Киев Макрон обратился к украинцам с тремя месседжами о мире, суверенитете и будущем.

Он отметил, что справедливый и продолжительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла предложение о 30-дневном перемирии еще 11 марта.

"Если Москва будет продолжать свою блокаду, мы усилим давление как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами", – отметил Макрон.

Он также заявил, что мирное соглашение должно обеспечить безопасность суверенитета Украины. Над этим европейские представители работали на встречах в Париже и Лондоне, а сегодня будут работать в Киеве.

"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина – это наш горизонт", – резюмировал президент Франции.

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