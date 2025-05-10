Президент Франции и другие члены "коалиции желающих" прибыли в Киев

Дональд Туск и Андрей Ермак (Фото: x.com/AndriyYermak)

В Киев 10 мая прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Европейских лидеров на вокзале встретили глава ОП и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Рад приветствовать "коалицию желающих" в Украине", – написал Ермак.

Мы участвуем в проведении сотрудничества в Украину.



President of France @EmmanuelMacron , Германский Federal Chancellor @_FriedrichMerz , и премьер-министры Великобритании и Польши – @Keir_Starmer and @donaldtusk – имеют все равно. pic.twitter.com/krHk9oTDyh — Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 10, 2025

9 мая президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после достижения перемирия.

Накануне вечером Макрон в соцсети опубликовал фото с тремя европейскими лидерами с подписью "По дороге в Киев. Для Украины, для Европы".

En route pour Kyiv.

Pour l'Ukraine, pour l'Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze в Кижову.

Dla Украины, dla Европы. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

По прибытию в Киев Макрон обратился к украинцам с тремя месседжами о мире, суверенитете и будущем.

Он отметил, что справедливый и продолжительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла предложение о 30-дневном перемирии еще 11 марта.

"Если Москва будет продолжать свою блокаду, мы усилим давление как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами", – отметил Макрон.

Он также заявил, что мирное соглашение должно обеспечить безопасность суверенитета Украины. Над этим европейские представители работали на встречах в Париже и Лондоне, а сегодня будут работать в Киеве.

"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина – это наш горизонт", – резюмировал президент Франции.