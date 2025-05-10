Президент Франции и другие члены "коалиции желающих" прибыли в Киев
В Киев 10 мая прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Европейских лидеров на вокзале встретили глава ОП и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Рад приветствовать "коалицию желающих" в Украине", – написал Ермак.
Мы участвуем в проведении сотрудничества в Украину.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 10, 2025
President of France @EmmanuelMacron , Германский Federal Chancellor @_FriedrichMerz , и премьер-министры Великобритании и Польши – @Keir_Starmer and @donaldtusk – имеют все равно. pic.twitter.com/krHk9oTDyh
9 мая президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после достижения перемирия.
Накануне вечером Макрон в соцсети опубликовал фото с тремя европейскими лидерами с подписью "По дороге в Киев. Для Украины, для Европы".
En route pour Kyiv.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025
Pour l'Ukraine, pour l'Europe.
On our way to Kyiv.
For Ukraine, for Europe.
Auf dem Weg nach Kyjiw.
Für die Ukraine, für Europa.
W drodze в Кижову.
Dla Украины, dla Европы. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B
По прибытию в Киев Макрон обратился к украинцам с тремя месседжами о мире, суверенитете и будущем.
Он отметил, что справедливый и продолжительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла предложение о 30-дневном перемирии еще 11 марта.
"Если Москва будет продолжать свою блокаду, мы усилим давление как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами", – отметил Макрон.
Он также заявил, что мирное соглашение должно обеспечить безопасность суверенитета Украины. Над этим европейские представители работали на встречах в Париже и Лондоне, а сегодня будут работать в Киеве.
"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина – это наш горизонт", – резюмировал президент Франции.
- 30 апреля The Times сообщало, что Европе будет сложно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.
- 2 мая глава МИД Сибига заявлял, что миротворцы в Украине должны быть на земле, в небе и море.
- 5 мая стало известно, что в рамках коалиции желающих Чехия с союзниками будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39 на своих базах.