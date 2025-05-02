Сибига: Миротворцы в Украине должны быть на земле, в небе и море
Иностранный миротворческий контингент должен присутствовать на суше, в воздухе и море. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов правительству.
Он отметил, что Украина ведет "очень предметные" консультации с союзниками и "коалицией желающих".
"На сегодняшний день мы уже достигли четкого понимания возможностей и ролей наших партнеров в будущей инфраструктуре безопасности Украины. Мы исходим из того, что безопасность Украины, Европы и всего трансатлантического сообщества – неделимы", – сказал Сибига.
Глава МИД также отметил, что Украине сейчас как никогда важно сохранить поддержку США. Киев проводит последовательную дипломатическую работу, чтобы отношения "динамически развивались", подчеркнул он.
- 5 апреля генсек НАТО Рютте рассказал об участии Североатлантического союза в потенциальной миротворческой миссии в Украине.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцы в Украину могут быть направлены сразу после договоренностей о прекращении огня.
- 28 апреля сообщалось, что в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.
- 30 апреля The Times сообщало, что Европе будет сложно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.