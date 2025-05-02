Сибига: Миротворцы в Украине должны быть на земле, в небе и море

Андрей Сибига (фото: МИД)

Иностранный миротворческий контингент должен присутствовать на суше, в воздухе и море. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время часа вопросов правительству.

Он отметил, что Украина ведет "очень предметные" консультации с союзниками и "коалицией желающих".

"На сегодняшний день мы уже достигли четкого понимания возможностей и ролей наших партнеров в будущей инфраструктуре безопасности Украины. Мы исходим из того, что безопасность Украины, Европы и всего трансатлантического сообщества – неделимы", – сказал Сибига.

Глава МИД также отметил, что Украине сейчас как никогда важно сохранить поддержку США. Киев проводит последовательную дипломатическую работу, чтобы отношения "динамически развивались", подчеркнул он.