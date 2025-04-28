В Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека

Министр обороны убежден, что соблюдение ЕКПЧ не помешает миротворцам достичь целей в Украине

Джон Хили (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Британские миротворцы, отправленные в Украину, могут подвергнуться судебному преследованию в соответствии с законами о правах человека. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили отклонил призыв отступить от Европейской конвенции о правах человека, сообщает The Telegraph.

Газета ознакомилась с письмом британского министра обороны, которое тот направил в ответ на письмо теневого министра обороны страны Джеймса Картлиджа.

В своем письме Картлидж просил Хили рассмотреть возможность отступления от ЕКПЧ для миротворческих войск. По его словам, Россия может использовать Европейский суд по права человека как "оружие" и в будущем рассматривать дела о нарушении прав человека в отношении миротворцев.

Хили, по информации газеты, отклонил призыв и отметил, что соблюдение конвенции не помешает Британии достичь целей.

"Мы ожидаем от нашего персонала самых высоких стандартов и справедливо призываем их к ответственности, если они не оправдывают этих ожиданий. Когда Великобритания предпринимает военные действия, она полностью соблюдает британское и международное право. Мы должным образом учтем положения ЕКПЧ при разработке деталей коалиции по добровольному развертыванию", – написал Хили.

Он подтвердил, что британские миротворцы не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Вместо этого, по его словам, они сосредоточатся на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, чтобы сдерживать агрессию России.

Отмечается, что слова главы британского Минобороны подтвердили предположения о том, что амбиции в отношении "коалиции желающих" были смягчены. Ожидается, что британские миротворцы могут быть размещены на западе Украины, вдали от фронта.

Картлидж же заявил, что "разочарован" тем, что правительство "исключило возможность отступления от ЕКПЧ".

"В ходе предыдущих операций наш персонал подвергался сотням досадных исков, и мы знаем, что российские граждане умело используют правовое поле в наших судах. Даже если амбиции премьер-министра относительно любого развертывания войск явно умерились, трудно поверить, что существенное британское присутствие в Украине не повлекло бы за собой потенциальных угроз любого рода", – сказал он.