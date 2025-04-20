Лондон настаивает, чтобы РФ пошла на полное прекращение огня, а не предлагала однодневное

Представитель британского МИД заявил, что Россия должна полностью прекратить огонь против Украины

Здание британского МИД (Фото: Пресс-служба ведомства)

Великобритания призвала Россию пойти на полное прекращение огня после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского Министерства иностранных дел.

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"Украина обязалась полностью прекратить огонь. Мы призываем Россию сделать то же самое", – сказал собеседник журналистов.

По его словам, пауза позволит провести переговоры о справедливом и крепком мире.

"Сейчас настал момент, когда Путин должен показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасающее вторжение", – добавил представитель МИД Британии.