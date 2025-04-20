Лондон настаивает, чтобы РФ пошла на полное прекращение огня, а не предлагала однодневное
Великобритания призвала Россию пойти на полное прекращение огня после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского Министерства иностранных дел.
"Украина обязалась полностью прекратить огонь. Мы призываем Россию сделать то же самое", – сказал собеседник журналистов.
По его словам, пауза позволит провести переговоры о справедливом и крепком мире.
"Сейчас настал момент, когда Путин должен показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасающее вторжение", – добавил представитель МИД Британии.
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.