Зеленский ответил на "Пасхальное перемирие" Путина: Очередная попытка поиграть с жизнями

В украинском небе уже зафиксированы российские дроны

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" предложение диктатора Владимира Путина о так называемом "Пасхальном перемирии". Такое сообщение появилось в соцсетях главы государства.

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"А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога", – написал Зеленский.

Он отметил, что в 17:15 в украинском небе были зафиксированы ударные дроны Shahed оккупантов, и противовоздушная оборона и авиация Украины уже начали работать в защиту.

"Шахеды" в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", – подытожил президент.

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