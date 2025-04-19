Зеленский ответил на "Пасхальное перемирие" Путина: Очередная попытка поиграть с жизнями
Президент Владимир Зеленский назвал "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" предложение диктатора Владимира Путина о так называемом "Пасхальном перемирии". Такое сообщение появилось в соцсетях главы государства.
"А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога", – написал Зеленский.
Он отметил, что в 17:15 в украинском небе были зафиксированы ударные дроны Shahed оккупантов, и противовоздушная оборона и авиация Украины уже начали работать в защиту.
"Шахеды" в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", – подытожил президент.
Новость дополняется...
- Накануне Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым.
- По словам диктатора, оно должно длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля (в Москве и Киеве сейчас одинаковый часовой пояс).
- Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Коваленко напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня более месяца назад во время встречи с США в Саудовской Аравии.