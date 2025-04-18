Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" относительно завершения войны РФ против Украины

Джей Ди Вэнс заявил, что "есть кое-какие интересные вещи, о которых можно сообщить"

Джей Ди Вэнс и Джорджа Мэлони (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Вашингтон настроен оптимистично и верит, что сможет положить конец войне России против Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Италию. Его слова приводит агентство Reuters.

Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во второй раз за 24 часа.

Вице-президент США встречался с главой правительства Италии в Вашингтоне в четверг, и с тех пор они прилетели в Рим накануне Пасхальных праздников.

"Я хочу сообщить премьеру о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть кое-какие интересные вещи, о которых можно сообщить", – сказал Вэнс.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их опережать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем покончить с этой войной, этой очень жестокой войной", — добавил чиновник.

Комментарии Вэнса прозвучали несколько часов спустя после того, как государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон готов отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснит, что скорый мир невозможен.

17 апреля 2025 года Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российского ответа на перемирие в войне против Украины.

Bloomberg писало, что на встрече с европейцами в Париже официальные лица США заявили, что они хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель.