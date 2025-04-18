Bloomberg: США в Париже заявили о намерении достичь прекращения огня через пару недель

Встреча в Париже (Фото: Фото: Ludovic Marin/EPA)

На встрече с европейцами в Париже 17 апреля официальные лица США заявили, что они хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Дискуссии в четверг, включавшие встречу между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и специальным посланником президента Штатов Стивом Уиткоффом, в которых также приняли участие украинские чиновники, были сосредоточены в основном на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и устойчивому миру, рассказали собеседники.

Участники сказали представителям США, что они полностью поддерживают главную цель президента Штатов Дональда Трампа по быстрому прекращению войны.

Американские официальные лица отметили, что в скором времени ожидают значительного прогресса, и участники встречи в четверг согласились работать над этим, добавили собеседники медиа.

Bloomberg пишет, что советники по национальной безопасности и участники переговоров из Германии, Франции, США и Великобритании снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои дискуссии.

Встречи в столице Франции ознаменовали последнюю попытку Европы повлиять на результат переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия Вашингтона прекратить войну и что на России лежит бремя доказать, что она серьезно относится к переговорам о безусловном прекращении огня, подчеркнули журналисты.

Европейские чиновники также хотели знать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если она не достигнет прогресса от российского диктатора Владимира Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости усилить свою позицию в отношении Москвы, в том числе через "широкомасштабный" пакет санкций, сказал один из собеседников.