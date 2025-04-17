Макрон, Уиткофф и Рубио обсудили мирные переговоры для завершения войны РФ против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил вопрос мирных переговоров для завершения войны РФ против Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марком Рубио во время встречи в Елисейском дворце. Об этом сообщили в администрации французского лидера.
В мероприятии также приняли участие министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Эмманюэль Бонн, дипломатический советник и личный представитель Макрона в группах G20 и G7.
Обсуждения были сосредоточены преимущественно на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, и опирались на недавний обмен мнениями между президентами Дональдом Трампом и Макроном, а также на работе "коалиции желающих" под сопредседательством Франции и Великобритании. Советник по национальной безопасности Соединенного Королевства Джонатан Пауэлл тоже принял участие в дискуссиях.
"Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, включая таможенные пошлины между Европой и Соединенными Штатами, а также ситуацией на Ближнем Востоке с целью деэскалации в регионе", – заключают в Елисейском дворце.
- 16 апреля Госдеп сообщил, что Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по урегулированию войны России против Украины.
17 апреля в Париже произошла первая встреча украинской делегации с партнерами по "коалиции желающих" насчет прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.
- В мероприятии приняли участие министр обороны Умеров, глава ОП Ермак и глава украинской дипломатии Сибига, со стороны партнеров были Бонн, Пауэлл и их немецкий коллега Плетнер.