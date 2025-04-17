Макрон, Уиткофф и Рубио обсудили мирные переговоры для завершения войны РФ против Украины
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф, Марко Рубио и Жан-Ноэль Барро (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил вопрос мирных переговоров для завершения войны РФ против Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марком Рубио во время встречи в Елисейском дворце. Об этом сообщили в администрации французского лидера.

В мероприятии также приняли участие министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Эмманюэль Бонн, дипломатический советник и личный представитель Макрона в группах G20 и G7.

Обсуждения были сосредоточены преимущественно на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, и опирались на недавний обмен мнениями между президентами Дональдом Трампом и Макроном, а также на работе "коалиции желающих" под сопредседательством Франции и Великобритании. Советник по национальной безопасности Соединенного Королевства Джонатан Пауэлл тоже принял участие в дискуссиях.

"Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, включая таможенные пошлины между Европой и Соединенными Штатами, а также ситуацией на Ближнем Востоке с целью деэскалации в регионе", – заключают в Елисейском дворце.

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