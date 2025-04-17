Макрон, Віткофф та Рубіо обговорили мирні переговори для закінчення війни РФ проти України
Емманюель Макрон, Стів Віткофф, Марко Рубіо та Жан-Ноель Барро (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив питання мирних переговорів для закінчення війни РФ проти України зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та державним секретарем Марком Рубіо під час зустрічі у Єлисейському палаці. Про це повідомили в адміністрації французького лідера.

У заході також взяли участь міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та Емманюель Бонн, дипломатичний радник та особистий представник Макрона у групах G20 та G7.

Обговорення були зосереджені переважно на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, й спиралися на нещодавній обмін думками між президентами Дональдом Трампом та Макроном, а також на роботі "коаліції охочих" під співголовуванням Франції та Великої Британії. Радник із питань національної безпеки Сполученого Королівства Джонатан Пауелл теж взяв участь у дискусіях.

"Ця зустріч також надала можливість обговорити інші актуальні питання, включно з митними зборами між Європою та Сполученими Штатами, а також ситуацією на Близькому Сході з метою деескалації в регіоні", – підсумовують у Єлисейському палаці.

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