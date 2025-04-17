Макрон, Віткофф та Рубіо обговорили мирні переговори для закінчення війни РФ проти України
Президент Франції Емманюель Макрон обговорив питання мирних переговорів для закінчення війни РФ проти України зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та державним секретарем Марком Рубіо під час зустрічі у Єлисейському палаці. Про це повідомили в адміністрації французького лідера.
У заході також взяли участь міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та Емманюель Бонн, дипломатичний радник та особистий представник Макрона у групах G20 та G7.
Обговорення були зосереджені переважно на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, й спиралися на нещодавній обмін думками між президентами Дональдом Трампом та Макроном, а також на роботі "коаліції охочих" під співголовуванням Франції та Великої Британії. Радник із питань національної безпеки Сполученого Королівства Джонатан Пауелл теж взяв участь у дискусіях.
"Ця зустріч також надала можливість обговорити інші актуальні питання, включно з митними зборами між Європою та Сполученими Штатами, а також ситуацією на Близькому Сході з метою деескалації в регіоні", – підсумовують у Єлисейському палаці.
- 16 квітня Держдеп повідомив, що Рубіо та Віткофф відвідають Францію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.
- 17 квітня у Парижі відбулась перша зустріч української делегації з партнерами з "коаліції охочих" щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.
- У заході взяли участь міністр оборони Умєров, глава ОП Єрмак та очільник української дипломатії Сибіга, з боку партнерів були Бонн, Пауелл і їх німецький колега Пльотнер.