Макрон, Віткофф та Рубіо обговорили мирні переговори для закінчення війни РФ проти України

Дискусії спиралися на нещодавній обмін думками між президентами Франції та США, а також на роботі "коаліції охочих"

Емманюель Макрон, Стів Віткофф, Марко Рубіо та Жан-Ноель Барро (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив питання мирних переговорів для закінчення війни РФ проти України зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та державним секретарем Марком Рубіо під час зустрічі у Єлисейському палаці. Про це повідомили в адміністрації французького лідера.

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У заході також взяли участь міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та Емманюель Бонн, дипломатичний радник та особистий представник Макрона у групах G20 та G7.

Обговорення були зосереджені переважно на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, й спиралися на нещодавній обмін думками між президентами Дональдом Трампом та Макроном, а також на роботі "коаліції охочих" під співголовуванням Франції та Великої Британії. Радник із питань національної безпеки Сполученого Королівства Джонатан Пауелл теж взяв участь у дискусіях.

"Ця зустріч також надала можливість обговорити інші актуальні питання, включно з митними зборами між Європою та Сполученими Штатами, а також ситуацією на Близькому Сході з метою деескалації в регіоні", – підсумовують у Єлисейському палаці.

16 квітня Держдеп повідомив, що Рубіо та Віткофф відвідають Францію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

17 квітня у Парижі відбулась перша зустріч української делегації з партнерами з "коаліції охочих" щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

У заході взяли участь міністр оборони Умєров, глава ОП Єрмак та очільник української дипломатії Сибіга, з боку партнерів були Бонн, Пауелл і їх німецький колега Пльотнер.