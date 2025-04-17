У Парижі завершилася зустріч "коаліції охочих" за участі Франції, Німеччини та Британії

Робота над гарантіями безпеки для України триває, наголосив Рустем Умєров

Зустріч у Парижі (Фото: Міноборони)

У Парижі завершилась перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який перебуває в столиці Франції разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

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Перемовини з представниками держав "коаліції охочих" відбулися в Єлисейському палаці.

У них взяли участь радник з національної безпеки президента Франції Еммануель Бонн, радник прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

"Обговорили подальші кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Зокрема, скоординували позиції щодо реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту та створення ефективної архітектури безпеки для нашої країни", – написав Умєров.

Міністр оборони наголосив, що робота над гарантіями безпеки триває.

Фото: МЗС

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони