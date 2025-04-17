У Парижі завершилася зустріч "коаліції охочих" за участі Франції, Німеччини та Британії
У Парижі завершилась перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який перебуває в столиці Франції разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
Перемовини з представниками держав "коаліції охочих" відбулися в Єлисейському палаці.
У них взяли участь радник з національної безпеки президента Франції Еммануель Бонн, радник прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.
"Обговорили подальші кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Зокрема, скоординували позиції щодо реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту та створення ефективної архітектури безпеки для нашої країни", – написав Умєров.
Міністр оборони наголосив, що робота над гарантіями безпеки триває.
- 16 квітня 2025 року Держдеп США анонсував поїздку американських посадовців до Франції на переговори щодо України.
- 17 квітня Єрмак повідомив про зустрічі в межах "коаліції охочих", а також перемовини з американськими посадовцями.