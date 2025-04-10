Bloomberg: "Коаліція охочих" ризикує призупинитися через позицію США

Кір Стармер наполягає на участі США у наданні гарантій безпеки для України

Емманюель Макрон і Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

"Коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, ризикує призупинитися після того, як не зможе отримати від Білого дому жодних твердих зобов’язань щодо надання гарантій безпеки для України. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Міністри оборони групи збираються в штаб-квартирі НАТО 10 квітня на тлі дебатів між Лондоном і Парижем про те, чи потребуватимуть потенційні миротворчі сили, що складаються з добровільних учасників, "підтримки" з боку США, повідомили співрозмовники медіа.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чітко заявив, що такі сили будуть життєздатними лише за гарантій безпеки від Вашингтона.

Журналісти нагадали, що Британія та Франція намагалися переконати президента США Дональда Трампа надати авіацію, нагляд за кордоном і розвідку, а не війська, але американський лідер опирався таким зобов’язанням після того, як план був оприлюднений два місяці тому.

Офіційні особи Британії наполягають, що це залишається важливим компонентом коаліції — групи союзників з Європейського Союзу, НАТО та поза Альянсом, які погодилися підтримати Україну.

Повинен бути захист США, тому що гарантія безпеки США є "єдиним способом" ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну, заявив Стармер у лютому, коли "коаліція охочих" починала формуватися.

Близько 15 країн підтвердили свою готовність надати свої сили для цього починання. Хоча НАТО не бере безпосередньої участі на даному етапі, Канада та Австралія входять до країн, які запропонували власні спроможності для роботи разом з європейськими військами, розповіли співрозмовники.

Командувачі армій Франції та Британії проінформують міністрів оборони після поїздки в Україну та представлять варіанти щодо конкретного планування. Рамки для втручання сил все ще обговорюються.

Запропонований формат передбачає розгортання іноземного контингенту лише після набуття чинності мирної угоди. Повністю оснащена українська армія слугувала б основним рубежем стримування.

Європейські війська за планом мають забезпечувати підтримку на об’єктах критичної інфраструктури, у великих портах і в містах далеко від лінії фронту. Сильна післявоєнна українська армія є невіддільною частиною коаліції, заявили західні посадовці.