Західні контингенти в Україні: партнери обговорили, як швидко втілити після припинення бойових дій

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Україна, Франція та Велика Британія обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих", яка хоче розмістити військові контингенти в Україні. Про це за результатами зустрічі 4 квітня заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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Українські військові зустрілися з начальниками штабів оборони партнерів: британським адміралом Ентоні Радакіном та французьким генералом Тьєрі Буркхардом. У заході також взяли участь президент Володимир Зеленський та міністр оборони України.

Умєров зазначив, що відбулися "ґрунтовні консультації" стосовно гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі.

"Основна тема — залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій", – зазначив міністр.

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Сторони обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій мати змогу оперативно запровадити та реалізувати плани "коаліції охочих", пояснив чиновник.

Він зауважив, що це є важливим елементом гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення України.

"Україна готова до миру. Але цей мир має бути справедливим, надійним і захищеним силою міжнародної підтримки. Тому разом із союзниками працюємо над тим, щоб змусити Росію припинити агресію та поважати міжнародне право", – додав Умєров.

За результатами зустрічі президент Володимир Зеленський повідомив, що є "відчутний прогрес" та перші деталі стосовно того, як може бути розміщений безпековий контингент країн-партнерів.

Фото: Telegram Володимира Зеленського