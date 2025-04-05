Рютте розповів про участь НАТО у потенційній миротворчій місії в Україні

Марк Рютте (Фото: Neil Hall/EPA)

Малоймовірно, що НАТО братиме участь у потенційній миротворчій місії в Україні після припинення вогню, однак може бути залучено окремих членів Альянсу. Про це в інтерв’ю NV повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Коли ми дійдемо до мирної угоди або припинення вогню, ми повинні подивитися, як найкраще підтримати Україну, щоб не допустити повторного нападу з боку Росії", – сказав Рютте.

Він наголосив, що перший рівень – це забезпечення того, щоб українська армія перебувала в найкращому становищі після припинення вогню чи укладення миру.

Генсек НАТО згадав діяльність Франції та Великої Британії у межах "коаліції охочих", а також пропозицію від Італії щодо гарантій безпеки для України.

Він вважає, що найкраще дочекатися моменту, коли буде укладено мир. Тим часом потрібно продовжувати "думати й розвивати всі ці різноманітні ідеї".

На уточнення щодо участі НАТО при спрямовуванні іноземного контингенту до України Рютте відповів, що "це складне питання".

"Тому що, ймовірно, це не буде участь НАТО як такого. Це малоймовірно. Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені. А це завжди означає, що це впливатиме на територію НАТО. Це може також мати наслідки для оборони території НАТО в майбутньому", – акцентував посадовець.

Він додав, що потрібно координуватися, взаємодіяти, а також розглядати різні пропозиції союзників. А визначення остаточного варіанту потрібно відкласти на той момент, коли країни знатимуть, як виглядає мирна угода.

20 лютого повідомлялося, що країни Європи розробляють план розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США в місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією та розвідкою.

31 березня глава МЗС Польщі заявив, що лише Україна вирішує, які іноземні війська перебуватимуть на її території.

1 квітня Зеленський заявляв, що Україна готує власні пропозиції щодо іноземних миротворців.