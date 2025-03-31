Лише Україна вирішує, які іноземні війська перебуватимуть на її території – Сікорський

Радослав Сікорський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Україна сама вирішує, коли й чи повинні бути іноземні військові контингенти розміщені на її території, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку він висловив у Мадриді перед зустріччю з колегами з Іспанії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії щодо України, передає Радіо Свобода.

"Перше, що ми повинні мати на увазі, це те, що Україна вирішує, чи можуть і які іноземні війська перебувати на її території, Україна і ніхто інший. Результатів жодних переговорів поки немає", – сказав глава МЗС Польщі.

Він уточнив, що, якщо Київ зробить запит на гарантії безпеки у вигляді іноземної присутності, то міжнародна спільнота вирішуватиме, в якій формі це може бути.

Водночас за словами Сікорського, не можна дозволити, щоб російський диктатор Володимир Путін диктував, "хто може чи не може бути в Україні".

Однак міністр закордонних справ Польщі вважає, що питання спрямування до України іноземного військового контингенту передчасне.

"Ми ще не маємо припинення вогню, не кажучи вже про мир, який потрібно захищати", – додав Сікорський.

20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.

20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.