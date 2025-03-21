Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН – The Telegraph
Президент Франції Емманюель Макрон активно вивчає альтернативний варіант введення миротворців до України для захисту ймовірної мирної угоди – під керівництвом Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє The Telegraph.
Газета називає введення миротворців під егідою ООН альтернативою попередньому плану, який розроблявся разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
За її інформацією, Макрон 20 березня на засіданні Європейської ради підняв тему залучення ООН з генеральним секретарем організації Антоніу Гутеррешем.
Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки.
Однак з огляду на те, що і Росія, і, можливо, США, проти цього, "перспективи видаються незначними", наголосили журналісти.
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Цього тижня Макрон зіткнувся із закликами політика лівих поглядів Жана-Люка Меланшона спрямувати "блакитні шоломи" для захисту атомних електростанцій в Україні, якщо умовою миру буде відмова від військ НАТО.
4 березня голова групи "Національного об’єднання" в Національних зборах Марін Ле Пен заявила, що відряджання французьких військ є "божевіллям" і що "єдиним можливим варіантом, який можна собі уявити, буде участь в межах мандату блакитних шоломів".
- Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.
- За даними The Sunday Times від 16 березня, Захід планує розмістити в Україні вже 10 000 миротворців.
- 20 березня у Великій Британії планували провести зустріч військових керівників країн Європи щодо розміщення миротворців в Україні.