Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні
Армін Папперґер (Фото: EPA)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для можливої миротворчої місії в України, але поки йдеться про теоретичні можливості. Про це на пресконференції 12 березня заявив глава компанії Армін Папперґер, повідомив суспільний мовник Deutsche Welle.

"Конкретні розмови наразі не ведуться", – сказав Папперґер, відповідаючи на запитання DW.

За його словами, Rheinmetall може запропонувати понад 2000 найменувань продукції, але конкретних цифр можливих постачань він не назвав.

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Як приклад Папперґер назвав постачання для німецької танкової бригади в Литві, яку мають розгорнути до 2027 року.

Може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі", каже Папперґер. Він зазначив, що Rheinmetall – це найбільший виробник армійських вантажівок.

Папперґер також згадав вироблені компанією засоби радіоелектронної боротьби та розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, коли буде проведена лінія розмежування.

У зв'язку з цим він назвав і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall зараз інвестує.

  • Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.
  • Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
  • 11 березня AP написало про пропозиції, які висуваються до плану розгортання миротворців в Україні. Серед них були дозвіл миротворцям відкривати вогонь у разі порушення перемир'я з боку РФ і термінові постачання зброї.
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