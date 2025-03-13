Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні

Армін Папперґер (Фото: EPA)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для можливої миротворчої місії в України, але поки йдеться про теоретичні можливості. Про це на пресконференції 12 березня заявив глава компанії Армін Папперґер, повідомив суспільний мовник Deutsche Welle.



"Конкретні розмови наразі не ведуться", – сказав Папперґер, відповідаючи на запитання DW.

За його словами, Rheinmetall може запропонувати понад 2000 найменувань продукції, але конкретних цифр можливих постачань він не назвав.

Як приклад Папперґер назвав постачання для німецької танкової бригади в Литві, яку мають розгорнути до 2027 року.

Може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі", каже Папперґер. Він зазначив, що Rheinmetall – це найбільший виробник армійських вантажівок.

Папперґер також згадав вироблені компанією засоби радіоелектронної боротьби та розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, коли буде проведена лінія розмежування.

У зв'язку з цим він назвав і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall зараз інвестує.